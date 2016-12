Μέρες που είναι, το διάσημο Γούκι του Star Wars, ο Chewbacca ή αλλιώς «Χαλί που περπατάει», όπως τον αποκαλούσε ο Χαν Σόλο, αποφάσισε να μας ευχηθεί «χρόνια πολλά» και να ερμηνεύσει με τη μελωδική του φωνή την «Άγια Νύχτα» του Φραντς Γκρούμπερ.

Απολαύστε τη μοναδική «εκτέλεση» (με όποια σημασία της λέξης εσείς θέλετε!) του αγαπημένου σας χριστουγεννιάτικου τραγουδιού στη διαπασών και μην ξεχνάτε· May the Force be with you!