Γλύπτες στο Χαρμπίν της Κίνας δημιούργησαν 2.018 χιονάνθρωπους [εικόνες]

Φορώντας καπέλα και πλεκτά κασκόλ, 2.018 χιονάνθρωποι διαφόρων μεγεθών έκαναν χθες το ντεμπούτο τους σε θεματικό πάρκο στο Χαρμπίν, την πρωτεύουσα της βορειοανατολικής επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ.

Περίπου 200 γλύπτες ασχολήθηκαν με τη δημιουργία τους, με τον ψηλότερο χιονάνθρωπο να φθάνει τα 20 μέτρα και τον μικρότερο μόλις τα 50 εκατοστά, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου Χόου Γινγκλί.

Ο Χόου πρόσθεσε ότι οι γλύπτες χρησιμοποίησαν περίπου 30.000 κυβικά μέτρα χιονιού για τα δημιουργήματά τους που αναπαριστούν διάφορες μορφές, όπως τα 12 ζώα του κινεζικού ζωδιακού κύκλου.



Οι χιονάνθρωποι προσέλκυσαν πολλούς τουρίστες που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί τους. «Νιώθω σαν να βρίσκομαι στο ‘βασίλειο των χιονανθρώπων’. Είναι απίστευτο», δήλωσε ο Γουάνγκ Ντονγκ, που επισκέφθηκε το πάρκο.

A 20-meter-tall giant snowman, which is said to be the largest one in the world, is on display in the Snowman Valley Park in Harbin city, northeast China’s Heilongjiang province. pic.twitter.com/7HTU4xhpdb

— Fox News (@FoxNews) 9 Ιανουαρίου 2018