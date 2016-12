Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Ντέμπι Ρέινολντς, μια μέρα μετά τον θάνατο της κόρη της Κάρι Φίσερ [εικόνες & βίντεο]

Μια μέρα μετά την κόρη της, Κάρι Φίσερ, σε ηλικία 84 ετών πέθανε η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ, Ντέμπι Ρέινολντς που ήταν γνωστή για την ερμηνεία της στα μιούζικαλ «Singin’ in the Rain» και «The Unsinkable Molly Brown».

Η παλαίμαχη ηθοποιός οδηγήθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες, ύστερα από εγκεφαλικό που υπέστη, σύμφωνα με τον γιο της Τοντ Φίσερ.

Σύμφωνα με τον γιό της, όπως δήλωσε στο Variety, μετά το θάνατo της κόρης της, δήλωσε ότι ήθελε να είναι μαζί της. «Τώρα είναι με την Κάρι και όλοι είμαστε ιδιαίτερα στενοχωρημένοι», δήλωσε ο Τοντ Φίσερ, από το νοσοκομείο.

Η Ρέινολντς, που απέκτησε φήμη μετά το «Singin’ in the Rain», εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες με ρόλους δίπλα στον Τζιν Κέλι, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Τόνι Κέρτις, τον Ντόναλντ Ο’ Κόνορ, τον Φρεντ Ασταίρ και τον Ντικ Βαν Ντάικ. Είχε προταθεί για Όσκαρ για τον ρόλο της στη ταινία του 1964 «The Unsinkable Molly Brown».

Στο απόγειο της καριέρας της, η Ρέινολντς ενεπλάκη σε ένα σκάνδαλο όταν ο σύζυγός της, τραγουδιστής Έντι Φίσερ, απέκτησε σχέση με την ηθοποιό Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η Ρέινολντς και ο Φίσερ πήραν διαζύγιο το 1959, και αυτός παντρεύτηκε την Τέιλορ.

Αργότερα, η Ρέινολντς και η Τέιλορ, η οποία χώρισε από τον Φίσερ, συμφιλιώθηκαν και εμφανίστηκαν μαζί στην ταινία γυρισμένη ειδικά για την τηλεόραση «These Old Broads», που είχε γραφτεί από την Κέρι Φίσερ.

Παντρεύτηκε δεύτερη φορά τον επιχειρηματία παπουτσιών Χάρι Καρλ, χωρίζοντάς τον στις αρχές της δεκαετίας του ’70 αφού αυτός έχασε ένα μεγάλο ποσοστό της περιουσίας της σε τυχερά παιχνίδια. Το 1984 παντρεύτηκε τον επενδυτή ακινήτων Ρίτσαρντ Χάμλετ και αγόρασαν ένα ξενοδοχείο και καζίνο στο Λας Βέγκας, όπου έδωσε παραστάσεις. Ο γάμος έληξε εν μέσω της οικονομικής κατάρρευσης του εγχειρήματος και η Ρέινολντς κήρυξε πτώχευση για να προστατευθεί από τους πιστωτές.



