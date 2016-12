Κλασσικές και αγαπημένες ταινίες που μας κάνουν να αισθανθούμε… Χριστούγεννα

Κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, στολισμένα δέντρα, λαμπιόνια, είναι αυτά που συνθέτουν το Χριστουγεννιάτικο «τοπίο» κάθε χρόνο. Ωστόσο είναι και κάτι ακόμα που μας κάνει να αισθανθούμε ακόμα περισσότερο αυτήν την εορταστική…«ζεστασιά».

Γράφει ο Δημήτρης Καπετανόπουλος

Ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά οι χριστουγεννιάτικες ταινίες! Ταινίες που είτε βλέπουμε κάθε χρόνο στην τηλεόραση, είτε έχουμε ακούσει γι αυτές, είτε τις έχουμε στην κατοχή μας και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες (και όχι μόνο) τις βλέπουμε ξανά.

Το EThe Magazine του EleftherosTypos.gr συνέταξε μια λίστα με τις πιο αγαπημένες, τις πιο κλασσικές διαχρονικά ταινίες Χριστουγέννων και σας τις παρουσιάζει.

1.Μια υπέροχη ζωή (It’s a Wonderful Life) 1946

Η ταινία μας αφηγείται την ιστορία τουςΤζορτζ Μπέιλι (Τζέιμς Στιούαρτ), ενός καλόκαρδου, συμπονετικού ανθρώπου πος που νοιάζεται πάντα για τους συνανθρώπους του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Μπέιλι, απογοητευμένος και πιεσμένος από οικονομικά χρέη είναι έτοιμος να θέσει τέλος στη ζωή του. Τότε εμφανίζεται ο φύλακας άγγελος του, για να δείξει στον Μπέιλι πόσο πολύτιμος είναι για τη ζωή πολλών ανθρώπων και ότι αξίζει πολλά περισσότερα από όσο ο ίδιος νομίζει.

Η ταινία προτάθηκε για 5 Όσκαρ, χωρίς ωστόσο να κερδίσει κάποιο από αυτά, αλλά ούτε και να σημειώσει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε η διανομή της ταινίας, ήταν και το γεγονός, ότι το FBI και συγκεκριμένα η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, την χαρακτήρισε ως «μεταφέρουσα φιλο-κομμουνιστικά μηνύματα».

Παρ’όλα αυτά θεωρείται μια κλασσική χριστουγεννιάτικη και κοινωνική ταινία.

2.Το θαύμα της 34ης οδού (Miracle on 34th Street) 1947

Μια καθαρά Χριστουγεννιάτικη ταινία, η οποία σήμερα θεωρείται κλασική του είδους και παίζεται ξανά και ξανά από την τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενώ έχουν γυριστεί αρκετά ρημέικ της. Ρομαντική, κωμική και τρυφερή, αφηγείται την ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα, του Κρις Κρίνγκλ ο οποίος προσλαμβάνεται από τα πολυκαταστήματα Macy’s να υποδυθεί τον Άγιο Βασίλη την περίοδο των γιορτών. Σύντομα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος ανακαλύπτουν ότι έχει μία αλλόκοτη συμπεριφορά και ότι ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης.

Αφού περνάει από ψυχιατρικές εξετάσεις και καθώς επιμένει για την ταυτότητά του οδηγείται στο δικαστήριο όπου οι δικαστές σηκώνουν τα χέρια ψηλά και επιλέγουν να αφεθούν στην γλυκύτητα ενός υπέροχου παραμυθιού. Όταν προβλήθηκε έκανε μεγάλη επιτυχία ενώ στα Όσκαρ του 1948 ήταν υποψήφια εκτός των άλλων και στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Κέρδισε Όσκαρ σεναρίου και Β’ αντρικού ρόλου για τον Έντμουντ Γκουέν. Κεντρικό ρόλο παίζει και η μόλις οκτάχρονη τότε Νάταλι Γουντ.

3. Gremlins. 1984

Η γνωστή ταινία των 80’ς, είναι και αυτή μία από τις κλασσικές των Χριστουγέννων.

Ο Μπίλυ (Ζακ Γκάλιγκαν) είναι ένας νεαρός ο οποίος δέχεται από τον πατέρα του το πιο περίεργο χριστουγεννιάτικο δώρο που έλαβε ποτέ, ένα μικροσκοπικό πλασματάκι που ακούει στο όνομα Γκίζμο.

Ο Γκίζμο είναι ένα παράξενο και χαριτωμένο, μαλλιαρό πλασματάκι, με πεταχτά αυτιά και μεγάλα μάτια, που όμως συνοδεύεται και από ένα προφορικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο απαγορεύει ρητά την επαφή του με νερό, την πρόσληψη τροφής μετά τα μεσάνυχτα και την έκθεση στο φως. Ο Μπίλι όμως θα αποδειχθεί απρόσεκτος, με ολέθριες συνέπειες τόσο για τον ίδιο και την οικογένειά του, όσο και για ολόκληρη την πόλη…

4. Μόνος στο σπίτι (Home Alone) 1990

Το απόλυτο bolckbuster των Χριστουγέννων, η ταινία που όσοι είναι από 28-35 χρονών θα τη θυμούνται ως μια από τις ταινίες που είδαν πολλές φορές στα παιδικά τους χρόνια.

Η ιστορία ξεκινάει όταν ο μικρός Κέβιν μένει καταλάθος μόνος στο σπίτι, ενώ η οικογένειά του φεύγει για χριστουγεννιάτικες διακοπές στο Παρίσι. Σε μια συνοικία έρημη λόγω Χριστουγέννων, ο μικρός Κέβιν θα πρέπει να σκαρφιστεί διάφορα κόλπα για να επιβιώσει αλλά και για να αντιμετωπίσει τους δύο διαρρήκτες που έχουν βάλει στο μάτι το σπίτι του.

Η εισπρακτική επιτυχία ώθησε τους παραγωγούς να βγάλουν και άλλες δύο ταινίες, το «Home alone 2» και το «Home Alone 3» με το στόρι να είνι λίγο πολύ το ίδιο, χωρίς όμως να κάνουν το «γκελ» του πρώτου.

5.Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (The Nightmare Before Christmas) 1993

Μια χριστουγεννιάτικη ταινία από το… «ημιμακάβριο» σκηνοθετικό πρίσμα του Τιμ Μπάρτον.

Ο Jack Skellington είναι ο Βασιλιάς του Halloween. Εκεί, όλα κυλούν με επιτυχία κάθε χρονιά, για την προετοιμασία της γιορτής, όμως ο Jack αισθάνεται ότι κάτι του λείπει. Ακροβατώντας, ανάμεσα στην κατάθλιψη που του προκαλεί η ρουτίνα του Halloween και την περιέργεια για νέες ανακαλύψεις, βρίσκεται ξαφνικά στο χωριό του Άγιου Βασίλη. Ανακαλύπτοντας το κλίμα των Χριστουγέννων, αποφασίζει να μεταφέρει τις νέες ιδέες για γιορτή, πίσω στο Halloween.

Η φρικώδης νοοτροπία των συμπολιτών του, όμως, (ανάμεσα στους οποίους, συμπεριλαμβάνονται βρικόλακες, μάγισσες και λυκάνθρωποι), σε συνδυασμό με την απαγωγή του Άγιου Βασίλη, θα μετατρέψουν την νεο-ανακαλυφθείσα από τον Jack, γιορτή σε πλήρη αποτυχία…

6. Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή (You’ve got mail) 1998

Η ιδιοκτήτρια ενός παραδοσιακού βιβλιοπωλείου (Μεγκ Ράιαν) είναι ερωτευμένη με έναν ανώνυμο συνομιλητή της στο Internet (Τομ Χανκς), ο οποίος όμως τυχαίνει να είναι ο διευθυντής του ανταγωνιστικού πολυκαταστήματος βιβλίων που άνοιξε απέναντί της.

Και αυτή η ταινία της Έφρον, είναι βασισμένη σε μία άλλη παλαιότερη δημιουργία και συγκεκριμένα στο «The shop around the corner» του 1940, σε σκηνοθεσία του Ernst Lubitsch, με τους Margaret Sullavan και James Stewart, στους αντίστοιχους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

7. Ξωτικό (Elf) 2003

O γνωστός και .. μη εξαιρετέος Γουίλ Φέρελ σε χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ο μικρός Μπάντι κρύβεται σε έναν από τους σάκους με τα δώρα και ο Άγιος Βασίλης τον πήρε κατά λάθος μαζί του στο Βόρειο Πόλο. Εκεί μεγάλωσε δίπλα του και υιοθετήθηκε από ένα ξωτικό. Προσπάθησε να δουλέψει στο εργαστήριο μαγικών παιχνιδιών του Άγιου Βασίλη και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής αλλά δεν τα κατάφερε, αφού η ανθρώπινη φύση του αποδείχτηκε πιο δυνατή.

Όταν, λόγω της απροσεξίας του, κόντεψε να καταστρέψει το εργαστήριο του Άγιου Βασίλη, μεγάλος πια, αποφασίζει να επιστρέψει στον κόσμο των ανθρώπων και να βρει τους πραγματικούς του γονείς…

8. Η Αγάπη είναι.. (Love Actually) 2003

Μια σπονδυλωτή Χριστουγεννιάτικη ταινία για την αγάπή, τον έρωτα, το ρομαντισμό, με κάστ που ποροκαλεί ..ίλιγγο, μιας και παρελαύνουν από μπροστά μας πολλά ηχηρά ονόματα.

Χιου Γκραντ, Έμα Τόμσον, Λιαμ Νίσον, Άλαν Ρίκμαν, Ρόουαν Άτκινσον, Λόρα Λίνεϊ, Κόλιν Φερθ, Κίρα Νάιτλι και πολλοί ακόμη Βρετανοί σταρ, πρωταγωνιστούν σε μία ερωτική κομεντί, με αρκετές δόσεις χιούμορ.

9.To Πολικό Εξπρές (Polar Express) 2004

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ένα τεράστιο ατμοκίνητο τρένο σταματάει έξω από την πόρτα ενός αγοριού που έχει πάψει να πιστεύει στον Άγιο Βασίλη. Το αγόρι επιβιβάζεται για ένα ταξίδι στο Βόρειο Πόλο. Διασχίζει βουνά, τοπία στρωμένα από πάγο και πανύψηλες γέφυρες. Απόλαυσε μαζί του, τη ζεστή σοκολάτα που σου προσφέρουν τραγουδιστά οι εκπληκτικοί σερβιτόροι που θα σου εξάψουν τη φαντασία. Ο Tom Hanks θα σε ταξιδέψει μέσα από αυτήν την κλασσική Χριστουγεννιάτικη ταινία γυρισμένη με μια πρωτοποριακή μέθοδο CGI κινουμένων σχεδίων που μετατρέπει κάθε στιγμή σε μαγική και σύμφωνα με το άστεγο ξωτικό «Όταν βλέπεις πιστεύεις»

10. Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (A Christmas Carol)

Σε αυτήν την ταινία δεν βάλαμε κάποια συγκεκριμένη χρονολογία, κι αυτό γιατί η κλασσική και αγαπημένη ιστορία του Κάρολου Ντίκενς έχει μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη πάρα πολλές φορές και με πολλές παραλλαγές.

Η κλασσική ιστορία λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο της Βικτωριανής εποχής, με πρωταγωνιστή των Εμπενίζερ Σκρούτζ, έναν μίζερο ηλικιωμένο, ο οποίος τσιγγουνεύεται το κάθε σεντ, δεν βοηθάει τους συνανθρώπους του, αγνοεί τον μοναδικό ανιψιό του και φέρεται απάνθρωπα στον υπάλληλό του Μπόμπ Κράτσετ.

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων δέχεται απίσκεψη από το φάντασμα του πρώην συνεργάτη του Τζάκομπ Μάρλεϊ, ο οποίος τον προειδοποιεί πως θα πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής, ώστε να μην καταντήσει σαν αυτόν, μια ψυχή δηλαδή που θα βασανίζεται στην αιωνιότητα.

Στη συνέχεια θα τον στοιχειώσουν τρία πνεύματα, ένα των περασμένων Χριστουγέννων, ένα των τωρινών και ένα των μελλοντικών, αλλάζοντας τον Σκρουτζ και κάνοντάς τον έναν καλό άνθρωπο που βοηθούσε τους πάντες.

Όπως είπαμε οι παραλλαγές είναι.. αμέτρητες!.Έτσι λοιπόν έχουμε δει τον Σκρουτζ να μεταφέρεται στη σημερινή εποχή, να είναι γυναικα, να είναι… καουμπόις σε γουέστερν, ακόμα ακόμα και να βιώνει την εμπειρία των πνευμάτων… κάποιος άλλος κατά λάθος.

Tα ονόματα των ταινιών πότε είναι Christmas Carol και πότε παίρνουν το όνομα του πρωταγωνιστή, Σκρούτζ Φυσικά πολλές είναι και οι μεταφορές του σε κινούμενα σχέδια.

Εμείς σας παραθέτουμε μερικές από τις πολλές παραλλαγές

Η πρώτη και πολύ πετυχημένη, Scrooge του 1951

Το πολύ ωραίο καρτούν του 1971, που από το κλασσικό τραγούδι (we wish you merry christmas) της παιδικής χορωδίας στους τίτλους αρχής, σε βάζει σε ατμόσφαιρά χριστουγεννιάτικη αλλά και…. φαντασμάτων

Η προσωπική αγαπημένη του συντάκτη αυτού του κειμένου, με τον Πάτρικ Στιούαρτ, γυρισμένη το 1999

Η τελευταία μεταφορά, σε 3D animation, με το ρόλο του Σκρουτζ να τον ενσαρκώνει ο Τζίμ Κάρεϊ

Bonus

Μια… ανατρεπτική εκδοχή είναι αυτή που σκέφτηκαν οι δημιουργοί της βρετανικής κωμικής σειράς «Μαύρη Οχιά» (Black Adder).

Με πρωταγωνιστή τον Rowan Atkinson, ο Εμπενίζερ Σκρούτζ είναι ένας… καλοκάγαθος άνθρωπος που συνδράμει όπου μπορεί. Τη νύχτα των Χριστουγέννων λοιπόν τον επισκέπτονται τα γνωστά πνεύματα για να του δείξουν σε τι σωστό δρόμο είναι και πόσο άσχημα συμπεριφέρονται άλλοι συνάνθρωποί του, καταφέρνοντας τελικά να τον κάνουν… μίζερο και τσιγκούνη!!