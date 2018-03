Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Χοακίν σώζει την παρτίδα

Με δύο ταινίες επανεμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη ο Γιοακίν Φίνιξ και μάλιστα οι ρόλοι που υποδύεται είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι. Στο «Δεν ήσουν ποτέ εδώ» απέσπασε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών ως βίαιος σωτήρας μικρών κοριτσιών, ενώ στη «Μαρία Μαγδαληνή» είναι ο Σωτήρας.

ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΕΔΩ *** (YOU WERE NEVER REALLY HERE)

ΗΠΑ, 2017 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΛΙΝ ΡΑΜΣΕΪ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΓΙΟΑΚΙΝ ΦΙΝΙΞ, ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΣΟΝΟΦ

Ενας μοναχικός βετεράνος του πολέμου του Ιράκ αναλαμβάνει έναντι αμοιβής να απελευθερώσει την κόρη ενός γερουσιαστή που έχει απαχθεί και βρίσκεται μπλεγμένη σε κύκλωμα παιδικής πορνείας. Βαθιά βουτιά στα πιο σκοτεινά και άρρωστα κυκλώματα που δρουν δίπλα μας κάνει η Λιν Ράμσεϊ εδώ και στοχεύει σωστά, έχοντας στη διάθεσή της τον Γιοακίν Φίνιξ, που δίνει πνοή σε έναν από τους πιο λιγομίλητους, τραυματικούς, βίαιους και ανυποχώρητους ήρωες της καριέρας του. Ο Φίνιξ μεταμορφώνεται εδώ για χάρη του ρόλου του και κατορθώνει να πλάσει έναν χαρακτήρα στιβαρό και αποφασισμένο που ξέρει πώς να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την πλευρά της η Ράμσεϊ έχει καταφέρει να στήσει γύρω του ένα αυθεντικά νοσηρό περιβάλλον κάνοντας τον ήρωά της να δείχνει άγγελος επί της Γης, παρά το γεγονός ότι η μέθοδός του στάζει αίμα.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *** (MARY MAGDALENE)

ΗΠΑ, 2017 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΚΑΡΘ ΝΤΕΪΒΙΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΓΙΟΑΚΙΝ ΦΙΝΙΞ, ΡΟΥΝΙ ΜΑΡΑ

Την αποκατάσταση της Μαρίας Μαγδαληνής μέσω της μεγάλης οθόνης, ως η μαθήτρια του Ιησού που βρέθηκε πιο κοντά του από τους υπόλοιπους μαθητές του και ως εκείνη που πρώτη πίστεψε στην Ανάστασή του, επιχειρεί ο Γκαρθ Ντέιβις. Και το κάνει με χαμηλότονο και μειλίχιο τρόπο ακροβατώντας στα όρια της κατατονίας. Αμφότεροι οι δύο πρωταγωνιστές είναι συντονισμένοι στην ερμηνευτική γραμμή του Ντέιβις και αυτό ενδεχομένως να ξενίσει τους πιο «ανήσυχους» θεατές. Η αλήθεια όμως είναι ότι και οι δύο ακτινοβολούν τόσο, ώστε να μην καταντούν πλαδαροί και επίπεδοι. Αξίζει να σημειωθεί και η σπουδαία αξιοποίηση των χώρων όπου γυρίστηκε η ταινία στη νότια Ιταλία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ *** (L’ APPARITION)

ΓΑΛΛΙΑ, 2017 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΞΑΒΙΕ ΤΖΙΑΝΟΛΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΒΕΝΣΑΝ ΛΙΝΤΟΝ, ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΥΤΖΙ

Ο έμπειρος δημοσιογράφος Ζακ Μαγιανό καλείται από το Βατικανό να εξακριβώσει αν η νεαρή κοπέλα που είδε όραμα με την Παναγία σε ένα μικρό γαλλικό χωριό λέει την αλήθεια. Προχωρώντας βήμα προς βήμα στην έρευνά του, ο Ζακ συνειδητοποιεί ότι κάποιο μυστικό κρύβεται πίσω από τα λεγόμενα της κοπέλας, ενώ παράλληλα και, όπως είναι φυσικό, αντιμετωπίζει την αντίδραση της Εκκλησίας γύρω από την οποία έχει στηθεί παραμάγαζο εκμετάλλευσης.

Δεν κρύβονται και πολλές εκπλήξεις σε αυτή την απόπειρα και όσοι ελπίζετε ότι θα κληθείτε να λύσετε κάποιον περίπλοκο αστυνομικό γρίφο με ανατροπές και απρόοπτα θα απογοητευτείτε. Ομως ο ικανότατος Βενσάν Λιντόν σφραγίζει την ταινία με την παρουσία του, ενώ το σενάριο έχει έναν τρόπο να σε προσκαλεί να ενδιαφερθείς για την κατάληξη αυτής της ιστορίας.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ραντεβού εκεί ψηλά ***. Του Αλμπέρ Ντιποντέλ με τους Αλμπέρ Ντιποντέλ, Ναουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ

Ο Αλμπέρ Μαγιάρ και ο Εντουάρ Περικούρ πολεμούν μαζί στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν αυτός τελειώσει, ο δεύτερος θα έχει σώσει τη ζωή του πρώτου αλλά με τίμημα έναν σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. Η φιλία τους θα συνεχισθεί στο Παρίσι, όπου ο ένας θα προσπαθεί να κερδίσει τον επιούσιο με διάφορες δουλειές, ενώ ο δεύτερος, αφού έχει κάνει αλλαγή ταυτότητας, στήνει μικροαπάτες με μνημεία πεσόντων του πολέμου.

Παρά την αδύναμη πλοκή και τα στενά περιθώρια που δίνονται στους χαρακτήρες να συστηθούν και να αναπτυχθούν, ο Ντιποντέλ υπογράφει μια μεγάλη και καλοφτιαγμένη παραγωγή που δεν της λείπει το κοφτερό χιούμορ.

Pacific Rim: Εξέγερση. Του Στίβεν Σ. ντε Νάιτ με τους Τζον Μπογιέγκα, Σκοτ Ιστγουντ

Εχουν περάσει δέκα χρόνια από τη μεγάλη μάχη και οι ωκεανοί είναι ήρεμοι, αλλά ανήσυχοι. Δικαιωμένο από τον προηγούμενο θρίαμβο, το πρόγραμμα Jaeger έχει εξελιχθεί στην πιο ισχυρή παγκόσμια αμυντική δύναμη στην ιστορία του ανθρώπου. Η PPDC τώρα καλεί τους καλύτερους να αναδυθούν και να αποτελέσουν τη νέα γενιά ηρώων, όταν τα καϊτζού επιστρέψουν.

Η συμμορία του τυφώνα. Του Ρομπ Κοέν με τους Τόμπι Κέμπελ, Μάγκι Γκρέις

Ο Ουίλ εργάζεται για την κυβέρνηση ως μετεωρολόγος και παρακολουθεί τη γέννηση του πιο δυνατού τυφώνα στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ μία σπείρα θα βάλει στόχο να κλέψει 600.000.000 δολάρια σε χαρτονομίσματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία. Ο Ουίλ μαζί με τον αδελφό του και μία κυβερνητική πράκτορα είναι οι μόνοι που μπορούν να τους αποτρέψουν.

Σέρλοκ Ζουμπόμς. Κινούμενα σχέδια του Τζον Στίβενσον

Οταν ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα φτάνουν στο Λονδίνο, η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι να προλάβουν να ετοιμάσουν το νέο τους κήπο για την άνοιξη. Γρήγορα, όμως, συνειδητοποιούν πως κάποιος απάγει νάνους του κήπου και η μόνη λύση ακούει στο όνομα Σέρλοκ Ζουμπόμς.

